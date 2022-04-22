Эксперт раскрыла секреты долголетия королевы Елизаветы II

16:40
Фото: ТАСС/I-Images/Zuma
Королева Великобритании Елизавета II придерживается здоровой диеты, избегая продуктов с содержанием крахмала, к которым относятся макароны и картофель. Об этом рассказала фитнес-тренер и эксперт по здоровому образу жизни Сара Кампус.
По ее словам, еду для королевы готовит талантливая команда поваров. Кроме того, свой день Елизавета II начинает с чашки чая "Эрл Грей" без молока и сахара.
"Ее основной завтрак состоит из хлопьев, йогурта, тостов и мармелада. На обед королева предпочитает рыбу и овощи. Елизавета II любит рыбу за высокое содержание белка, который дает заряд бодрости и утоляет чувство голода", – приводит слова Кампус Daily Express.
Фитнес-тренер отметила, что на полдник королева ест шоколадный бисквитный или имбирный торт, бутерброд с огурцом, яйца и копченый лосось. На ужин у нее мясные или рыбные продукты с овощами.
Кампус рассказала, что Елизавета II имеет крепкую иммунную систему благодаря езде на лошадях в прошлом и регулярным прогулкам на свежем воздухе. Кроме того, королева практикует медитацию и глубокое дыхание, чтобы снизить уровень стресса. Корги Елизаветы II помогают ей расслабиться и выработать положительные гормоны.
В четверг, 21 апреля, Елизавете II исполнилось 96 лет. День рождения она планировала отметить в фермерском доме в поместье Сандрингем. Именно там принц Филипп наслаждался деревенской жизнью после выхода на пенсию в 2017 году. Бывший сотрудник Букингемского дворца в Лондоне рассказал, что там Елизавете II не надо быть монархом.
Стало известно, как Елизавета II отметит день рождения
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