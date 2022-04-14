Королева Великобритании впервые за 50 лет пропустит пасхальную службу

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Королева Великобритании Елизавета II не будет присутствовать на пасхальной службе, которая состоится 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это будет первая за 50 лет подобная служба, которую пропустит монарх, сообщает "Газета.ру".

Кроме того, на службу 17 апреля не придет и принц Чарльз со своей супругой Камиллой Паркер-Боулз. Этот день они проведут в своем поместье Беркхолл в Шотландии. Остальные члены королевской семьи, как ожидается, будут присутствовать на богослужении.

Уточняется, что в этом году Пасха выпала на годовщину похорон принца Филиппа, супруга королевы. В предыдущие два года пасхальные службы не проводились в резиденции британских монархов из-за ситуации с коронавирусом.

В феврале этого года стало известно, что Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус. Сообщалось, что королева продолжала выполнять легкие обязанности монаршей особы в Виндзоре, однако ей пришлось отменить несколько онлайн-встреч из-за охрипшего голоса.

В начале марта сообщалось, что ее состояние не вызывает опасений. Королева якобы начала ездить за город и выгуливать своих собак.

