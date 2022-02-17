Елизавета II выпустила парфюм для собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Королева Великобритании Елизавета II занялась выпуском парфюма для собак с насыщенным ароматом прогулок по побережью, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В созданном королевой Елизаветой парфюме для питомцев можно почувствовать ноты цитруса, мускуса и бергамота. Парфюм предлагается распылять на свежевымытого четвероногого друга.

"Это унисекс-аромат, поэтому его можно использовать как для самцов, так и для самок. Он действительно долго держится", – говорится в описании парфюма.

На флаконе изображен герб Сандрингемского королевского поместья, резиденции королевы в Норфолке. Стоимость одного флакона составляет 9,99 фунта стерлингов. Его можно приобрести в местном сувенирном магазине.

Использует ли сама Елизавета II парфюм для своих корги, у которой их более 30, не сообщается.

Ранее королева Великобритании запустила производство собственного джина. Напиток получил название Sundringham Celebration Gin. Он создается на основе растительных пряностей, выращенных на территории поместья Сандрингем на востоке Англии. За 500-миллилитровую бутылку придется отдать 50 фунтов стерлингов, что равно 66,6 доллара.