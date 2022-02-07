Новости мира: Елизавета II пообещала особенный титул жене принца Чарльза

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Елизавета II обещала особенный титул для жены принца Чарльза. Королева выпустила обращение, в котором рассказала о своем желании, чтобы герцогиня Корнуолльская Камилла стала королевой-консортом, когда придет время и Чарльз взойдет на британский престол. Это означает, что супруга короля получит равный ему монархический титул и социальный статус. При этом королева-консорт не обладает политическими или военными полномочиями регента.
Семья Рокфеллеров отреставрировала гобелен с изображением картины "Герника" Пикассо и вернула его ООН. Полотно висело на стене у входа в зал Совета безопасности около 35 лет. Гобелен изначально принадлежал влиятельной семье. Он был изготовлен под руководством художника в 1955 году по заказу экс-главы Нью-Йорка Нельсона Рокфеллера. Затем политик передал работу ООН во временное владение. Это произведение искусства стало символом ужасов войны. Оригинал "Герники" хранится в Музее королевы Софии в Мадриде.
Чемпион мира по серфингу Келли Слейтер выиграл еще один турнир за неделю до своего пятидесятилетия. Легендарный спортсмен стал первым в соревнованиях Billabong Pro на рифе Пайплайн, которые прошли на Гавайях. Эта победа стала 56 по счету для Слейтера. Серфингист 11 раз становился чемпионом мира, причем свой первый титул он получил в 20 лет, что до него не удавалось никому.
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