НАТО предрекли смертельные последствия из-за визита Путина в Турцию и КНР

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Расширение НАТО является угрозой для Альянса и приведет его к смерти, заявил генеральный секретарь турецкой партии Vatan Догу Перинчек в интервью РИА Новости.

"Там яма, пропасть для НАТО. Визиты Путина в Китай и Турцию – это своего рода могила для НАТО, поэтому он исторически важен", – выразил мнение политик.

Он подчеркнул, что расширение Североатлантического альянса является угрозой не только для России, но также для Турции, Китая и Ирана.

"Визит президента РФ Владимира Путина в Китай, а потом в Анкару символизирует дорожную карту не только региона, но и мира, направленную на мир и взаимопонимание. Визит своего рода обретает черту против угрозы войны со стороны США на Черном море, Cредиземноморье, Аравийском море, Ормузском проливе", – добавил он.

Перинчек подчеркнул, что визит президента РФ является сигналом, свидетельствующим о том, что Москва, Анкара и Тегеран действуют вместе, способны предотвратить расширение НАТО на восток.

В середине декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В числе основных положений документов значится отказ Североатлантического альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.