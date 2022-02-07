НАТО предрекли смертельные последствия из-за визита Путина в Турцию и КНР

06:36
Фото: depositphotos/Ale_Mi
Расширение НАТО является угрозой для Альянса и приведет его к смерти, заявил генеральный секретарь турецкой партии Vatan Догу Перинчек в интервью РИА Новости.
"Там яма, пропасть для НАТО. Визиты Путина в Китай и Турцию – это своего рода могила для НАТО, поэтому он исторически важен", – выразил мнение политик.
Он подчеркнул, что расширение Североатлантического альянса является угрозой не только для России, но также для Турции, Китая и Ирана.
"Визит президента РФ Владимира Путина в Китай, а потом в Анкару символизирует дорожную карту не только региона, но и мира, направленную на мир и взаимопонимание. Визит своего рода обретает черту против угрозы войны со стороны США на Черном море, Cредиземноморье, Аравийском море, Ормузском проливе", – добавил он.
Перинчек подчеркнул, что визит президента РФ является сигналом, свидетельствующим о том, что Москва, Анкара и Тегеран действуют вместе, способны предотвратить расширение НАТО на восток.
В середине декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В числе основных положений документов значится отказ Североатлантического альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: