Властям США доверяют все меньше из-за их лжи – СМИ

Фото: depositphotos/izanbar

Агентство Associated Press заявило, что уровень доверия к американским властям становится все меньше из-за их лжи.

В качестве примера издание вспомнило недавний инцидент, когда глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс отказался привести доказательства относительно того, что Россия якобы готовит сфабрикованное видео о событиях на Украине.

Прояснить, на чем основаны утверждения, и сообщить, где можно ознакомиться с рассекреченными разведданными, на которые ссылался представитель Госдепа, попросил журналист AP Мэтью Ли. Прайс призвал поверить ему на слово.

"Отсутствие прозрачности подорвало и без того истощенные резервы доверия к Вашингтону, важнейший ресурс, который за десятилетия уменьшился из-за случаев лжи и ошибок во всем – от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке", – говорится в публикации.

Ранее Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что Россия планирует инсценировать нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину. В видеоролике, который, по мнению США, собирается распространить Москва, будут якобы ложные сцены с взрывами, трупами и актерами.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя данное заявление, отметил, что утверждения представителей США о подготовке Россией операции под чужим флагом на Украине не соответствуют действительности и являются частью информационной войны против Москвы.

Дипломат не исключил, что версия о якобы подготовке РФ провокации против Украины может быть нацелена на обеспечение алиби для операций украинской армии против Донбасса. Посол подчеркнул, что Москва заинтересована в добрососедских отношениях с Киевом и ни на кого не собирается нападать.