Госдеп отказался привести доказательства о фабрикации РФ видео об Украине

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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс отказался привести доказательства относительно того, что Россия якобы готовит сфабрикованное видео о событиях на Украине.
В ходе брифинга журналист Associated Press Мэтью Ли попросил Прайса прояснить, на чем основаны его утверждения, и сообщить, где можно ознакомиться с рассекреченными разведданными, на которые ссылается представитель Госдепа.
"Это не доказательства, это просто ваши слова. <...> Я бы хотел увидеть какие-нибудь доказательства, которые вы можете продемонстрировать", – приводит слова журналиста ТАСС.
В ответ на это Прайс заявил, что при публичном раскрытии разведданных нужно защищать важные источники и методы.
"Вы также знаете, что когда мы рассекречиваем информацию, мы делаем это только тогда, когда мы уверены в этой информации. Если вы ставите под сомнение доверие к правительству США <...> и желаете найти утешение в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста", – заявил Прайс.
Он добавил, что если Россия в итоге никакое видео не распространит, то это не будет означать того, что у Москвы не было таких планов.
"Но тогда это в принципе недоказуемо!" – ответил Прайсу репортер Associated Press.
По словам Прайса, Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину. В видеоролике, который, по мнению США, собирается распространить Москва, будут якобы ложные сцены с взрывами, трупами и актерами.
Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, комментируя утверждения американской стороны, заявил, что Россия никогда не занималась провокациями, подобными подготовке видео для якобы вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Соединенные Штаты уже не в первый раз публикуют материалы о планах вторжения России на Украину, однако за этим ничего не следует.
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