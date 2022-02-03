В Белом доме заявили об отказе США называть вторжение России на Украину неминуемым

06:44
Фото: depositphotos/izanbar
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти Соединенных Штатов больше не называют неминуемым возможное вторжение России на Украину.
"Мы прекратили использовать его (слово "неминуемое". – Прим. ред.), потому что <...> оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать – что будто бы мы знаем, что президент [РФ Владимир] Путин принял решение", – приводит слова Псаки РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил СМИ в чрезмерном нагнетании ситуации вокруг Украины, отметив, что в реальности обстановка не столь напряженная. Он добавил, что Киев в настоящий момент не видит большой эскалации.
Украинский лидер отметил, что возникшая паника вызвала резкие колебания на финансовых рынках, инвесторы стали покидать страну, что негативно сказалось на экономике. Зеленский уточнил, что с момента возникновения сообщений о гипотетической войне из страны вывели 12,5 миллиарда денег, правда, не пояснил, в какой валюте.
До этого в российском министерстве иностранных дел назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев пояснил, что Киев намерен придерживаться сценария, по которому Москва нападет на него, ополчив против себя Запад.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: