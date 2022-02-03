В Белом доме заявили об отказе США называть вторжение России на Украину неминуемым

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти Соединенных Штатов больше не называют неминуемым возможное вторжение России на Украину.

"Мы прекратили использовать его (слово "неминуемое". – Прим. ред.), потому что <...> оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать – что будто бы мы знаем, что президент [РФ Владимир] Путин принял решение", – приводит слова Псаки РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил СМИ в чрезмерном нагнетании ситуации вокруг Украины, отметив, что в реальности обстановка не столь напряженная. Он добавил, что Киев в настоящий момент не видит большой эскалации.

Украинский лидер отметил, что возникшая паника вызвала резкие колебания на финансовых рынках, инвесторы стали покидать страну, что негативно сказалось на экономике. Зеленский уточнил, что с момента возникновения сообщений о гипотетической войне из страны вывели 12,5 миллиарда денег, правда, не пояснил, в какой валюте.

До этого в российском министерстве иностранных дел назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев пояснил, что Киев намерен придерживаться сценария, по которому Москва нападет на него, ополчив против себя Запад.