Белый дом не согласился с мнением Киева, что эскалации не будет

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Мнения официальных лиц Украины о том, что эскалации обстановки на границе страны не будет, идут вразрез с действиями Москвы. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
Накануне секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил об отсутствии оснований, свидетельствующих о планах полномасштабного вторжения России в страну.
"Никто не может попасть в сознание президента [Владимира] Путина и российского руководства. Что мы видим? Различную подготовку, в том числе российских военных на границе", – цитирует Псаки РИА Новости.
По ее словам, с российской стороны продолжается агрессивная риторика.
При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на востоке страны контролируемая.
Информация о готовящемся вторжении российских военных на Украину звучит в западных СМИ не первую неделю. Bloomberg со ссылкой на дипломата в Пекине сообщил, что китайский лидер якобы попросил президента РФ не начинать войну на Украине, пока не закончится Олимпиада. Позже в посольстве Китая в Москве назвали эту информацию фейком и провокацией.
В свою очередь, Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
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