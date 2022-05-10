Елизавета II пропустит традиционную тронную речь в парламенте

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Королева Великобритании Елизавета II пропустит традиционную тронную речь во время церемонии официального открытия сессии парламента. Об этом сообщает Sky News.

В Букингемском дворце объяснили такое решение королевы эпизодическими проблемами с мобильностью. Вместо Елизаветы II речь зачитает 73-летний принц Чарльз Уэльский.

За всю историю королева пропускала церемонию только два раза, в том числе из-за беременности.

Ранее стало известно, что Елизавета II в 2022 году пропустит летние приемы в Букингемском дворце. Она будет представлена на садовых вечеринках другими членами королевской семьи.

