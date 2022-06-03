Пчелы поселились на дереве во дворе дома в Крылатском

В Крылатском приземлился пчелиный рой. Насекомых на дереве прямо среди многоэтажных домов и машин обнаружили местные жители. В чатах района сразу начали передавать друг другу информацию, чтобы никто не приближался к этому месту.

Самые смелые собрались посмотреть на необычное для города явление. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.