Шольц и Макрон заявили о поворотном моменте для Европы на фоне глобальных вызовов

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Для Европы на фоне глобальных вызовов в виде украинского конфликта и изменения мирового порядка наступил поворотный момент истории. Такое заявление сделали канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в совместной статье для газеты The Financial Times.

"Оглядываясь назад на проблемы последних пяти лет – будь то пандемия, продолжающаяся агрессивная война России против Украины или усиливающиеся геополитические сдвиги – становится ясно: Европа переживает поворотный момент", – считают они.

По мнению политиков, нельзя считать само собой разумеющимися основы, на которых были построены европейский образ жизни и роль ЕС в мире. Они также считают, что Европа смертна и необходимо принимать вызовы современности.

Ранее Макрон уже заявлял о возможной гибели Европы. По мнению французского президента, возрастают риски обеднения Европы, в связи с чем Евросоюзу нужна новая стратегия роста и развития.