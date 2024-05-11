Песков: Европа сознательно нагнетает напряженность вокруг Украины

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Европейские страны сознательно нагнетают напряженность вокруг Украины, поскольку они видят угрозу полного обвала Киева. Об этом заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

"Европейцы идут ва-банк, они видят, что ситуация меняется и она чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию", – цитирует Пескова телеграм-канал журналиста Павла Зарубина.

По его словам, действия Европы являются сильно провокационными.

Ранее ЕС утвердил проект соглашения по предоставлению Украине гарантий безопасности. По данным СМИ, прямое участие европейских солдат на стороне ВСУ в боях против РФ исключается.

16 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия и Украина подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и оказании поддержки. По его словам, соглашение будет действовать до тех пор, сколько Украине это будет нужно.

Шольц также поспешил заметить, что данный документ не означает, что в конфликте на Украине будут участвовать немецкие военнослужащие. Тем не менее ФРГ планирует всячески помогать Украине в укреплении ее оборонного потенциала, добавил канцлер.

