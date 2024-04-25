Макрон заявил о возможной гибели Европы

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа может погибнуть. Об этом он заявил во время выступления в Сорбонне, сообщает РИА Новости.

Как он подчеркнул, велики риски в ближайшие годы быть ослабленными и даже вытесненными.

"Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть", – сказал французский лидер.

По его словам, возрастают риски обеднения Европы, в связи с чем Евросоюзу нужна новая стратегия роста и развития. При этом, как считает Макрон, необходимо оставаться стратегически и технологически независимыми.

Ранее Макрон назвал агрессивным поведение РФ в отношении Европы. По его словам, в последние месяцы по всей территории Европы начали происходить операции по дезинформации и манипулированию информацией. Кроме того, участились случаи кибератак, которые, в свою очередь, стали более систематизированными и усиленными.

Глава Франции утверждает, что подобное изменение позиции "четко показывает желание агрессии Москвы в отношении европейских стран".

До этого лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что французский президент провоцирует ядерную войну с РФ. Таким образом политик прокомментировал недавнее заявление Макрона, что Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой потенциал ядерного сдерживания в распоряжение Евросоюза.