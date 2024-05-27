Логвинов: санкции ЕС стали попыткой наказать Россию за самостоятельную политику

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Очередные антироссийские санкции являются попыткой ЕС наказать Москву за самостоятельную политику, считает исполняющий обязанности постоянного представителя РФ Кирилл Логвинов. Его цитирует ТАСС.

"Введенные сегодня и, очевидно, ждущие своей очереди последующие нелегитимные рестрикции являются в представлении еэсовцев наказанием России за ее самостоятельную политику, отстаивание суверенного выбора, отказ поступиться национальными интересами", – высказался он.

Дипломат обратил внимание на бессрочный характер ограничительных мер. По его мнению, Европейский союз намерен еще долго придерживаться антироссийского курса.

Ранее главы министерств иностранных дел стран Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России за "нарушения прав человека". К числу ограничений отнесли замораживание активов и запрет на въезд в страны объединения. В список добавили 19 физических и одно юридическое лицо.

Кроме того, ЕС предусмотрел запрет на поставки российским полицейским снаряжения и технологий для прослушки, мониторинга или перехвата коммуникационной информации.

