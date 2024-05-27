ЕС внес в санкционный список Медведчука, Марчевского и портал Voice of Europe

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Евросоюз, приняв предложение чешских властей, внес в санкционный список политика Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и портал Voice of Europe. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил МИД Чехии.

"Все ограничения, которые по отношению к ним ранее ввела Чехия, теперь действуют во всех 27 государствах – членах ЕС", – говорится в сообщении.

Чехия пополнила свой санкционный список вышеуказанными именами в конце марта. По словам главы чешского кабмина, Медведчук якобы руководил несколькими операциями по распространению влияния РФ и связан с ее руководством. В этой деятельности политик якобы использует Voice of Europe. При этом Марчевский, по мнению чешских властей, также причастен к этому.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что ЕС одобрил план по использованию 90% доходов от замороженных активов ЦБ РФ для обеспечения Украины оружием.

