Чехия внесла в санкционный список Виктора Медведчука и Артема Марчевского

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Чехия решила расширить национальный санкционный список, включив туда политика Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и зарегистрированную в стране компанию Voice of Europe. Об этом сообщил премьер-министр Петр Фиала.

"Мы решили расширить национальный санкционный список, внеся в него три субъекта – два физических лица и одно юридическое лицо", – цитирует его ТАСС.

Глава чешского кабмина сказал, что Медведчук якобы руководил несколькими операциями по распространению влияния РФ и связан с ее руководством. В этой деятельности политик якобы использует Voice of Europe. Марчевский, по мнению чешских властей, также причастен к этому.

Ранее Чехия предложила ограничить перемещение российских дипломатов по странам Евросоюза. По данным СМИ, предполагалось, что они не смогут выезжать за пределы той страны, где их аккредитовали. Однако эксперты считают, что это будет сложно сделать, так как перемещения людей внутри Шенгенской зоны не контролируются.