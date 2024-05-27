Новый режим санкций ЕС против России вступил в силу

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Европейский союз опубликовал одобренный министрами новый режим санкций против РФ, связанный с якобы "нарушением правил человека". Об этом сказано в официальном журнале ЕС.

"Евросоюз по-прежнему непоколебим в своем осуждении нарушений прав человека и внутренних репрессий в России. Учитывая серьезность ситуации, Совет считает, что в список физических и юридических лиц следует добавить 19 физических и 1 юридическое лицо", – отмечается в сообщении.

В новый список попали следователи, судьи и прокуроры по делам Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), художницы Александры Скочиленко, правозащитника Олега Орлова (признан в РФ иностранным агентом) и других. Кроме того, под новые санкции подпала Федеральная служба исполнения наказаний РФ.

Решение вступило в силу в день публикования документа.

Ранее главы министерств иностранных дел стран Евросоюза утвердили новый санкционный режим против России за "нарушения прав человека". Теперь власти ЕС смогут вводить санкции в отношении "лиц и организаций, ответственных за преследование оппозиции" в РФ.

К числу возможных ограничений относится замораживание российских активов. Также Евросоюз может запретить им въезд на территорию стран объединения. По данным СМИ, в санкционный список в рамках нового пакета ограничений будут включены около 20 лиц и организаций, действующих в России.

