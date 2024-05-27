Правительство Японии объявило протест КНДР в связи с запуском ракеты

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Кабмин Японии выразил протест Северной Корее на фоне запуска ракеты. С соответствующим заявлением выступил генсек правительства Есимаса Хаяси.

По его словам, КНДР отправила ракету с целью запуска спутника. Однако объект не смог достигнуть космоса, отметил представитель кабмина.

"Это является угрозой безопасности не только нашей страны, но и региона, а также нарушает положения резолюций Совета безопасности ООН. Мы заявили решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине", – передает РИА Новости его слова.

При этом он уточнил, что специалисты не зафиксировали никаких повреждений на японской территории.

В свою очередь, Центральное телеграфное агентство Кореи подтвердило, что запуск оказался неудачным. В материале говорится, что ракета-носитель "Маллиген-1-1" взорвалась в воздухе.

Ранее береговая охрана Японии получила от КНДР уведомление о планах провести запуск ракеты-носителя со спутником в период с 27 мая по 4 июня.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Северная Корея направила неопознанную ракету в сторону Желтого моря.

Жители Окинавы получили рассылку, в которой говорилось о необходимости спрятаться в укрытие. Однако позже предупреждение об опасности отменили, уточнив, что ракета не будет пролетать над Японией.

