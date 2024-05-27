Гранитную облицовку цветников обновили на Кутузовском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы обновили гранитную облицовку цветников на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Руководитель департамента Вячеслав Торсунов отметил, что работы провели в связи с разрушением облицовочных плит и бордюров, которые образовались из-за попадания влаги и колебаний температуры.

По его словам, специалисты полностью демонтировали гранитный камень, зачистили поверхности, после чего установили новые плиты. В восстановительных работах участвовала бригада из семи человек. Во время ремонта территория вокруг цветников была полностью доступна для пешеходов.

Ранее сообщалось, что специалисты подготовили к высадке порядка 23 миллионов штук растений на клумбы Москвы. Среди них – агератумы, виолы, бегонии, петунии, колеусы, тагетесы и цинерарии.