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27 мая, 21:16

Город

Гранитную облицовку цветников обновили на Кутузовском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городские службы обновили гранитную облицовку цветников на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Руководитель департамента Вячеслав Торсунов отметил, что работы провели в связи с разрушением облицовочных плит и бордюров, которые образовались из-за попадания влаги и колебаний температуры.

По его словам, специалисты полностью демонтировали гранитный камень, зачистили поверхности, после чего установили новые плиты. В восстановительных работах участвовала бригада из семи человек. Во время ремонта территория вокруг цветников была полностью доступна для пешеходов.

Ранее сообщалось, что специалисты подготовили к высадке порядка 23 миллионов штук растений на клумбы Москвы. Среди них – агератумы, виолы, бегонии, петунии, колеусы, тагетесы и цинерарии.

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