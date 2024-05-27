Египетский военнослужащий погиб в перестрелке на юге сектора Газа

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Военнослужащий Вооруженных сил Египта погиб в результате перестрелки у занятого Израилем КПП "Рафах" на юге сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба египетской армии.

Военные не раскрыли обстоятельства перестрелки, но отметили, что Вооруженные силы расследуют инцидент.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) написала в телеграм-канале об "инциденте со стрельбой", произошедшем 27 мая неподалеку от границы с Египтом. Сектор Газа в сообщении не упоминается. В армии уточнили, что ЦАХАЛ расследует инцидент совместно с египетскими представителями.

В пресс-службе ЦАХАЛ не рассказали о возможных раненых военнослужащих Израиля. По данным телеканала Kan, израильская сторона не понесла потерь. Информации о том, кто именно спровоцировал перестрелку, пока нет.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В качестве ответных мер Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".