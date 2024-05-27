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Аэропорты московского региона работают штатно. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вечером 27 мая в работу аэропортов Жуковский и Домодедово вводились временные ограничения. Они действовали с 20:46 до 21:20.

Кореняко уточнил, что во время ограничений уходов самолетов на запасные аэродромы не было. Экипажи воздушных судов, службы аэропортов и авиадиспетчеры приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, сказано в сообщении.

Вечером 27 мая самолетам, которые находились на эшелонах в северо-востоке от Москвы, пришлось изменить курсы взлетов и посадки.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны РФ уничтожили малоразмерный воздушный шар в Московской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обломки БПЛА упали на частный дом в Балашихе, никто не пострадал.