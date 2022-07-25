В столице запустили первый бесплатный автобус к центрам "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице запустили проект "Маршрут к долголетию" в рамках которого до клубных центров будут курсировать бесплатные автобусы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Между клубными пространствами будут курсировать специальные брендированные бесплатные автобусы. Москвичи смогут посещать, например, любимые занятия в другом районе или встречаться на мероприятии в центре с друзьями из другого округа", – пояснила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что одним из основных принципов "Московского долголетия" является экстерриториальность, благодаря чему пожилые москвичи могут посещать занятия в разных районах вне зависимости от того, где живут сами.

Заработал пока первый маршрут проекта: рассчитанный на 20 мест микроавтобус курсирует между клубными пространствами в центральном округе и Троицке. До конца текущего года планируется запустить еще несколько маршрутов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что занятия проекта "Московское долголетие" на сегодняшний день посещают 155 тысяч горожан. При этом москвичи старшего возраста могут выбирать и совмещать удобные для себя форматы занятий – очно или онлайн.

