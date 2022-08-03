Рекреационный центр "Беличий дом" откроется в Битцевском лесу

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

На окраине Битцевского леса в районе Конькова появится локальный рекреационный центр "Беличий дом", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что одна часть нового центра будет расположена на территории парка, другая займет два участка, где раньше стояли гаражи. Там оборудуют прогулочную и игровую зоны, высадят деревья и кустарники.

В порядок прогулочные маршруты приведут и в центре парка. Там обновят уже существующую инфраструктуру, в частности, заменят старый асфальт на дорожках. Поскольку часть центра считается особо охраняемой природной территорией, то для обустройства тропинок используют специальное экологичное покрытие терравей, которое хорошо пропускает влагу и воздух к растениям.

Как рассказал замруководителя городского департамента капитального ремонта Сергей Мельников, вдоль дорожек обустроят настилы-карманы для установки скамеек, часть из которых накроют навесами. Помимо этого, будут выделены небольшие участки, на которых установят тренажеры для занятий воркаутом.

"Уже приступили к обновлению детской игровой зоны. По ее периметру высадят деревья и кустарники, а оборудование будет выполнено преимущественно из дерева. В этой части парка преобладает хвойный лес и обитает очень много белок, поэтому здесь появится площадка "Беличий дом". Это будет эконастил, на котором установят кормушки для белок и скамейки для отдыха", – рассказал Мельников.

Устаревшие и находящиеся в аварийном состоянии мостовые переходы на границе рекреационного центра заменят на эконастилы в едином стиле, которые будут органично вписываться в окружающий ландшафт. Также на одном из участков на месте гаражей в районе улицы Академика Капицы появится большая детская площадка. Там установят комплекс со скалодромными панелями и канатными переходами.

"Кроме того, здесь появятся карусели, рассчитанные на малышей и детей постарше, разнообразные качели, одни из которых будут светиться. Еще поставят комплекс с 3D – канатной сеткой и тоннельной горкой, батуты и качалки, а также туалет", – подчеркнул Мельников.

Часть территории будет отдана под организацию плоскостной парковки почти на 140 машиномест, включая пространство для маломобильных жителей. Для комфортных прогулок в вечернее время сделают освещение, а безопасность обеспечат камеры видеонаблюдения.

На месте гаражей на улице Островитянова обустроят прогулочную зону. Уже вывезен мусор и поставлены ограждения, также сделаны дорожки и установлены опоры освещения. В ближайшее время там появятся лавочки, урны и камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в парке "Покровское-Стрешнево" началось строительство скейт-площадки, площадь которой составит почти 1,5 тысячи квадратных метров. Она спроектирована так, чтобы тренироваться там могли как опытные, так и начинающие спортсмены.

