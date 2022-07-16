Обустройство зон отдыха продолжается в Битцевском лесу

В Битцевском лесу продолжается обустройство зон отдыха. Их расположат на окраинах парка, ближе к жилым кварталам. Центральную часть леса оставят нетронутой.

Там обновят детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники, приведут в порядок пруд. Работы планируется завершить к декабрю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

