"Алмаз-Антей" представил прототип электрокроссовера E-Neva

Фото: телеграм-канал Минпромторга России

"Алмаз-Антей" представил полнофункциональный прототип электрокроссовера E-Neva. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минпромторга РФ.

"Денис Мантуров посетил "Нижегородский завод 70-летия Победы". Гостям представили полнофункциональный прототип электрокроссовера E-Neva, разработанный АО "Обуховский завод", – говорится в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, автомобиль оснащен гибридным двигателем. В качестве топлива используется сжатый водород. Одной заправки хватит на примерно 800 километров пути.

Ранее сообщалось, что основатель Tesla и Space X Илон Маск в сентябре этого года может показать рабочий прототип робота-гуманоила Tesla Bot. Планируется, что сначала робот будет запрограммирован на выполнения несложных и повторяющихся задач, позже его модернизируют.

