"Роскосмос" планирует создать для Восточного двухэтажный "галактический" трамвай

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Усть-Катавский вагоностроительный завод разработал двухэтажный трамвайный поезд, который планируют запустить на территории космодрома Восточный, сообщил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"У нас есть потрясающий проект двухэтажного трамвайного поезда, фактически это легкое метро. В сцепке идут несколько вагонов, вид у них галактический", – приводит его слова ТАСС.

Рогозин отметил, что состав сможет развивать скорость до 100 километров в час. По его словам, на первом этапе реализации проекта поезд будет курсировать по уже имеющейся железнодорожной линии, а на втором этапе для него построят специальную скоростную ветку.

В январе 2021 года стало известно, что Усть-Катавский вагоностроительный завод создаст беспилотный трамвай. Генеральный директор предприятия Роман Новиков отметил, что самым продолжительным процессом станет тестирование разработки.