Рогозин показал летящий в космосе вагон из Челябинска

Фото: twitter.com/Rogozin

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в личном твиттер-аккаунте видео с летящим в космическом пространстве вагоном.

Таким видео Рогозин сопроводил отчетность за 2021 год входящего в госкорпорацию "Роскосмос" Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ), расположенного в Челябинской области.

"Наш Усть-Катавский вагоностроительный завод по итогам 2021 года увеличил объемы производства трамвайных вагонов на 62%. В течение года завод поставил трамвайные вагоны для Краснодара, Таганрога, Челябинска, Магнитогорска и Новокузнецка", – указано в подписи к ролику.



Наш Усть-Катавский вагоностроительный завод по итогам 2021 г. увеличил объемы производства трамвайных вагонов на 62%. В течение года завод поставил трамвайные вагоны для Краснодара, Таганрога, Челябинска, Магнитогорска и Новокузнецка.

⬆️ Рост продаж остальной продукции - 127 %. pic.twitter.com/Ik7WEpbnEe — РОГОЗИН (@Rogozin) February 4, 2022

В видео показана конструкция на орбите Земли, похожая на вагон, но с восемью реактивными двигателями. Объект заходит в атмосферу планеты, после чего встает на рельсы в одном из российских городов.

В январе 2021 года стало известно, что Усть-Катавский вагоностроительный завод создаст беспилотный трамвай. Генеральный директор предприятия Роман Новиков отметил, что самым продолжительным процессом станет тестирование разработки.