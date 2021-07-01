На Ярославском вокзале представили поезд "Иволга 3.0"

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Компания "Трансмашхолдинг" ("ТМХ") в рамках Московского урбанистического форума представила пассажирам электропоезд "Иволга 3.0" на Ярославском вокзале. Об этом сообщает дирекция по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

"В рамках проведения Moscow Urban Forum 2021 – крупнейшего международного конгресса, посвященного вызовам развития глобальных мегаполисов, "ТМХ" представил пассажирам на площади трех вокзалов в Москве головной вагон нового электропоезда постоянного тока "Иволга 3.0" (ЭГЭ2Тв)", – говорится в сообщении.

В дирекции отметили, что в конструкции электропоезда были использованы современные технические решения, которые обеспечивают поезду плавный ход, низкий уровень шума, быстрый разгон и торможение состава, что позволяет уменьшить время прохождения маршрута. А широкие двери позволяют на 15% ускорить пассажирообмен. Максимальная скорость, которую может набрать новая "Иволга 3.0", составляет 160 км/ч. Отмечается также, что смена направления движения такого поезда возможна за одну-две минуты.

"Иволга 3.0" – 100% российская разработка, которая производится на мощностях Тверского вагоностроительного завода (входит в АО "Трансмашхолдинг"). Поезд выставлен на территории Ярославского вокзала Москвы с 1 по 4 июля. Дизайн электропоезда разработан партнером холдинга - Национальным центром промышленного дизайна и инноваций "2050.ЛАБ", – говорится в пресс-службе.

Также в компании добавили, что в сравнении с "Иволгой 2.0" в новой модели предусмотрено 50 дополнительных кресел на 11-й поезд, а сами сидения приобрели новую форму: в каждом кресельном блоке установлены зарядки современного типа и откидные подлокотники. Кроме того, под столиком и на поручнях расположены крючки для личных вещей. А для пассажиров со своим транспортом есть станции для подзарядки электросамокатов и места для велосипедов в головном вагоне.

"Высокая пассажировместимость достигается за счет перекомпоновки головного и модульного вагонов при планировке салона. Система подсчета пассажиров с помощью приложения позволит определить какой вагон менее заполнен. Сквозной проход между вагонами должен обеспечить равномерное распределение пассажиров по салону. Пригородное исполнение поезда предполагает размещение в салоне еще большего количества мест для сидения", – подчеркнула пресс-служба компании и добавила, что поезд может включать от четырех до 12 вагонов.

Ранее стало известно, что Московский урбанистический форум (МУФ-2021) впервые состоится в гибридном формате. Мероприятия будут проходить как очно, так и онлайн. Такое решение является следствием сложной эпидемиологической обстановкой в мире из-за коронавируса.

