Московский урбанистический форум пройдет в гибридном формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский урбанистический форум (МУФ-2021) состоится в гибридном формате. Мероприятия будут проходить как очно, так и онлайн. Такое решение является следствием сложной эпидемиологической обстановкой в мире из-за коронавируса. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Московский урбанистический форум является важным событием не только для столицы и России, но и для международных экспертов. Тема предстоящего 10-ого юбилейного Московского урбанистического форума – "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации". Москва как яркий пример активно развивающегося мегаполиса стремится к обмену опытом и экспертизой с другими городами, укреплению международного сотрудничества", – отметил Бочкарев.

Он подчеркнул, что МУФ пройдет в концертном зале и парке "Зарядье". Он будет длиться с 1 по 4 июля. В форуме могут принять участие порядка 350 иностранных и российских спикеров, около 7 000 участников в "Зарядье" и до 20 000 онлайн-зрителей.

"В настоящий момент свое участие подтвердили более 80 иностранных спикеров из 27 стран, среди которых яркие представители экспертного сообщества, архитекторы, урбанисты, ученые. Эксперты обсудят практики современных устойчивых городов, опыт мегаполисов, годами удерживающих мировое лидерство, а также городов, набирающих известность благодаря своим уникальным особенностям", – добавил Бочкарев.

Уточняется, что в первый день форума будут обсуждаться глобальные вызовы, которые стоят перед мегаполисами. Во второй день на форуме "Новые перспективы. Взгляд в будущее" эксперты будут презентовать новые городские проекты будущего.

"Пандемия COVID-19 ставит под удар привычный нам образ городской жизни. С учетом опыта прошедшего года, полного вызовов и испытаний для мегаполисов, в ряд городов-суперзвезд становятся новые лидеры – города, преодолевающие кризис с наименьшими потерями и ориентированные на человека даже в самые непростые времена", – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Данный форум позволяет специалистам в области градостроительства, архитектуры и урбанистики вести профессиональный диалог и делиться опытом.

Ранее сообщалось, что в деловой программе Moscow Urban Forum – 2021 выступят футурист Аеша Кханна (Ayesha Khanna), голландский архитектор, глава знаменитого бюро UNStudio Бен ван Беркель, а также американский экономист Дарон Аджемоглу.

