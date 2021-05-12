На Moscow Urban Forum обсудят "города-суперзвезды"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крупнейший международный конгресс Moscow Urban Forum – 2021, посвященный вопросам городского развития, состоится с 1 по 4 июля в "Зарядье". Участниками форума станут более 350 иностранных и российских спикеров, до 7 000 участников и порядка 20 000 онлайн-зрителей. Первые 80 иностранных спикеров из 27 стран подтвердили свое участие в мероприятии в этом году.

Темой юбилейного, десятого форума станет "Города-суперзвезды: уроки успешной трансформации". Специалисты обсудят практики современных устойчивых городов, опыт крупнейших столиц, а также городов, набирающих известность благодаря своим особенностям.

"Пандемия COVID-19 поставила под удар привычный образ городской жизни. С учетом опыта прошедшего года, полного вызовов и испытаний для мегаполисов, в ряд городов-суперзвезд стали новые лидеры-города, сумевшие преодолеть кризис с наименьшими потерями, ориентированные на человека даже в самые непростые времена", – отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.



В деловой программе Moscow Urban Forum – 2021 выступят футурист Аеша Кханна (Ayesha Khanna), голландский архитектор, глава знаменитого бюро UNStudio Бен ван Беркель, а также американский экономист Дарон Аджемоглу. В архитектурном блоке деловой программы форума примут участие декан школы архитектуры и дизайна IE, бывший исполнительный директор Притцкеровской архитектурной премии Марта Торн, датский архитектор, основатель Gehl Architects Ян Гейл, немецкий архитектор, директор Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер.

Эксперты обсудят, как мировые города прошли пандемию и адаптировались к новым условиям жизни, какие стратегии и практики ведут к устойчивому развитию в кризис, как города сохраняют идентичность и уникальность в условиях глобализации.

Развитие транспорта обсудят директор Глобальной инициативы по проектированию городов NACTO Скай Данкан, генеральный секретарь ITS Великобритании Дженни Мартин, директор Vision Zero Academy, специалист по безопасности Шведской транспортной администрации Маттс-Оке Белин, генеральный секретарь Международного союза общественного транспорта Мохамед Мезгани и директор по вопросам устойчивости Милана Пьеро Пелиццаро.

В деловой программе форума также выступят генеральный директор Совета по вопросам жилищного строительства и застройке Сингапура Чон Кун Хин, британский архитектор Кэролин Стил, урбанист, экс-мэр Боготы Энрике Пеньялоса, голландский предприниматель, основатель Floating Farm Петр ван Вингерден, исполнительный директор института городских стратегий фонда Mori Memorial Foundation в Токио, профессор Хироо Итикава, основатель и председатель всемирного фонда новых городов New Cities Foundation Джон Россант и другие.

Помимо традиционной офлайн-площадки, иностранные спикеры примут участие в форуме онлайн. Всего в рамках деловой программы в течение двух дней пройдет более 80 мероприятий, на которых соберутся представители зарубежных и российских городов, лидеры международных организаций, ведущие мировые эксперты в области урбанистики, экономики и технологий.

Последний форум прошел в "Зарядье" в 2019 году. Тогда за два дня деловую программу посетили более 8 500 человек из 69 стран. В форуме приняли участие 30 иностранных делегаций из 39 стран и 111 иностранных спикеров, в их числе мэры Куала-Лумпура, Анкары и метрополии Большой Париж. На форуме впервые организовали международный конгресс Urban Health, участники которого обсудили вопросы здоровья жителей городов.