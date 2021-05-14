Детский культурный форум впервые пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Детский культурный форум состоится в столице с 25 по 29 августа. Принять участие в нем смогут порядка двух тысяч детей из РФ и стран СНГ. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация в мире пока не позволяет пригласить делегации из зарубежных стран. Надеюсь, в дальнейшем география форума будет только расширяться", – написала Любимова на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, детский культурный форум поможет открыть новые таланты, развивать международное культурное сотрудничество и оказывать поддержку родителям и учителям в воспитании одаренных детей.

Ранее сообщалось, что книжный фестиваль "Красная площадь" планируют провести в Москве с 3 по 6 июня. Отмечается, что мероприятие проходит ежегодно у стен Кремля. Оно приурочено ко Дню русского языка и Дню рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина, который отмечается 6 июня.