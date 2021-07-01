Фото: штаб общественной поддержки партии "Единая Россия"

Форум "Экология большого города: проблемы и пути их решения" прошел в столице по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой. Мероприятие состоялось на базе штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".

Спикерами мероприятия стали депутаты, представители научного сообщества, органов власти, бизнеса и общественности. Они обсудили реформу в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, сохранение и развитие зеленых участков в больших городах, а вместе с тем необходимость уменьшения выбросов загрязняющих веществ, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Модератор форума Светлана Разворотнева рассказала, что столица по праву носит звание одного из самых чистых и зеленых городов мира. Но она отметила, что множество задач до сих пор остаются нерешенными. Общественность же проявила готовность принимать участие в их решении, так как вопросы охраны окружающей среды остро интересуют москвичей.

"Сегодняшний круглый стол – это попытка собрать идеи, в том числе те идеи, которые лягут в основу программы партии "Единая Россия". Здоровая экология складывается из многих факторов, и все они зависят от осознанного отношения к окружающей среде. Предложенные нами меры помогут исправить сложную экологическую ситуацию, которая складывается в больших городах и обеспечить здоровое будущее нашим потомкам", – поделилась Разворотнева.

Участники форума высказались за создание новых коммуникационных площадок, которые способны сделать более прозрачными сферы экологии и обращения с отходами и позволят оценить реализацию Национального проекта "Экология" в реальном времени. Также были подняты вопросы введения электронных сервисов и цифровизации отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами и перспективы развития и расширения особо охраняемых природных территорий в городской черте. Поддержали на форуме и идею вывести из столицы или экологически модернизировать вредные производства.

Одним из гостей экофорума стала российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мировых соревнований и депутат Московской областной Думы Ирина Слуцкая. Она высказала благодарность участникам за их труд и предложила объединить усилия для сохранения экологии страны.

"Я благодарю вас за вашу вовлеченность и ваши инициативы в сфере экологии, за общественный контроль, который вы осуществляете, за ваши научные разработки и за ваши усилия в популяризации защиты окружающей среды – это серьезный вклад в здоровое будущее нашего региона и нашей страны", – сказала депутат и пожелала участникам форума активной и плодотворной работы в осуществлении намеченных планов.

Ранее в парке "Зарядье" стартовал десятый Московский урбанистический форум. В нем принимают участие более 450 экспертов.

