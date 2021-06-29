Прием заявок на конкурс в сфере урбанистики "Городские интонации" продлится до 23 июля

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16 июня стартовал прием заявок на Всероссийский молодежный конкурс медиапроектов в сфере урбанистики "Городские интонации", который продлится до 23 июля. Информация об этом опубликована на сайте Минстроя РФ.
Отмечается, что финалистов объявят уже 26 июля. Они станут участниками финала, который пройдет в очном формате в Нижнем Новгороде на форуме Минстроя России и ДОМ.РФ "Среда для жизни".
В рамках конкурса студенты и выпускники вузов и ссузов от 18 до 35 лет со всей России могут подготовить медиапроекты, способствующие развитию и популяризации темы городской среды.
Цель конкурса – развитие средних и малых городов страны через поддержку инициатив молодежи по созданию и продвижению новых урбанмедиа.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин отметил, что благоустройство должно отвечать запросам граждан, поэтому к их конструктивным предложениям важно прислушиваться.
"Конкурс "Городские интонации", в свою очередь, призван транслировать и вовлекать жителей в процесс развития их родных городов", – подчеркнул руководитель ведомства.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров сообщил, что все более количество городов ведут соцсети и создают интересные сайты и приложения. При этом большая часть креативных идей принадлежит молодым людям.
"Мы решили поддержать и дать возможности тем из них, кто хочет направлять свои таланты на развитие своего города", – сказал Егоров.
Конкурс проводится в четырех основных номинациях: "Городские медиа", "Иммерсивный проект", "Play: геймификация городского пространства" и "Визуальный контент", объединенных общей темой "Город, в котором хочется жить. Город, который хочется менять к лучшему".
Для школьников и студентов младше 18 лет есть внеконкурсная номинация. Участники могут предложить идеи проектов по тематикам четырех основных номинаций конкурса.
Победители смогут отправиться на стажировки в крупные организации страны.
Подробнее ознакомиться с положением о конкурсе и подать заявку можно на официальном сайте проекта.
Ранее сообщалось, что до 30 июня включительно продлится голосование премии MUF Community Awards 2021. В ходе него жители столицы выберут проекты и инициативы, более всего повлиявшие на развитие той или иной сферы жизни города.
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