Институт Генплана Москвы анонсировал форсайт-проект "Москва-2050"

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Специалисты Москомархитектуры, Института Генплана Москвы и более 50 приглашенных экспертов в рамках форсайт-проекта создадут карту трендов и возможностей для "Москвы-2050".
В числе экспертов заявлены президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, директор Московского центра урбанистики Сергей Капков, вице-президент фонда "Сколково", директор по развитию городской среды Елена Зеленцова, партнер КБ "Стрелка" Алексей Муратов, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, урбанист, социолог, партнер бюро CITYMAKERS Петр Кудрявцев, архитектор, соучредитель АБ "Остоженка" Андрей Гнездилов, директор архитектурной школы МАРШ Никита Токарев, директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская, партнер "ЭКОПСИ Консалтинг" Даниил Мартыненко и другие. В рамках пяти форсайт-сессий они сформулируют основные тренды развития Москвы.
Куратор программы – председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская, куратор архитектурно-градостроительной секции – главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.
"Будущее столицы во многом зависит от того, как мы сформулируем тот образ и те ценности, которые хотим видеть несколько десятилетий спустя. Участие в форсайт-проекте признанных экспертов поможет решить данную задачу на визионерском уровне", – заявила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.
По словам организаторов, важно не просто спрогнозировать развитие Москвы, но и понять, как прийти к желаемой реальности в 2050 году. Однако на фоне общей неопределенности планировать будущее города из текущих прогнозов становится все сложнее. Нужны подходы, которые помогут увязать разнонаправленные тренды и вызовы, а затем собрать из них возможные сценарии развития. Поэтому и было принято решение использовать методологию форсайта.
"Какой именно будет Москва через почти 30 лет, мы можем представить только примерно, но уже сейчас способны увидеть тренды, которые могут быть жизнеспособными и актуальными на протяжении этого времени. Уверен, что обсуждение уже на этом этапе будет крайне эффективным и позволит заложить фундамент для будущих изменений", – отметил Сергей Кузнецов.
В рамках программы проекта состоятся сессии: "Горожанин и его новые ценности", "Новые вызовы и технологии в городе" и "Градостроительство: ответы новому". Результатом этой работы станет карта, на которой будут отражены тренды и возможности для Москвы, а также книга "Москва-2050. Вызовы будущего".
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