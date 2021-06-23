Международная выставка "Город: детали" впервые пройдет онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовв
Международная выставка функциональных дизайн-решений для городской среды "Город: детали" впервые состоится онлайн, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что выставка пройдет с 26 июня по 4 июля. Москвичи смогут познакомиться с современными примерами малых архитектурных форм и выбрать лучшие из них.
Производители из разных стран и регионов России представят более 500 объектов. Также гостей ждут мастер-классы и деловая программа, посвященная развитию общественных пространств и мегаполисов в целом.
"Экспозиция будет по-настоящему интерактивной, это не просто фотографии объектов с описаниями. Пользователь сможет выбрать персонажа и, управляя им, свободно перемещаться по виртуальному пространству, оценивать представленные проекты, слушать лекции, смотреть сессии деловой программы", – сказала Сергунина.
Посещение экспозиции будет представлять собой прогулку по большому виртуальному парку. Цифровое выставочное пространство разработали с использованием игрового программного обеспечения, все экспонаты – 3D-модели с обзором на 360 градусов и возможностью рассмотреть детали.
Гости выставки смогут послушать выступления и паблик-токи ведущих экспертов в области архитектуры, урбанистики, локального развития городов. Они также смогут поучаствовать в дистанционных мастер-классах.
Экспонаты разделят на семь категорий: дети, спорт, зоны отдыха, животные, арт-объекты, свет и уличное оборудование.
Объекты, которые наберут больше всего голосов, войдут в перечень образцовых дизайн-решений для городских служб, который планируется использовать при принятии решений о благоустройстве по программе мэра Москвы "Мой район".
Для посещения выставки надо авторизоваться на сайте с помощью аккаунта в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook или на онлайн-платформах "Яндекс" и Google.
"Мой район" – комплексная программа мэра Москвы по совершенствованию городской среды. Ее цель – создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы.
Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов. Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".
Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.
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