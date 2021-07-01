В столице стартовал Московский урбанистический форум

В парке "Зарядье" стартовал десятый Московский урбанистический форум. В нем принимают участие более 450 экспертов.

В этом году форум впервые проходит в гибридном формате из-за пандемии коронавируса. Такой формат проведения предусматривает как офлайн-, так и онлайн-участие российских и зарубежных специалистов.

В рамках деловой программы мероприятия проходят 1–2 июля. В первый день МУФ обсудили глобальные вызовы, которые стоят перед мегаполисами и примеры изменения облика разных городов мира за последние 10 лет. Речь шла о том, как должен выглядеть современный мегаполис, какое место в нем должна занимать промышленность, что нужно сделать для сохранения культурного наследия.

На второй день запланированы презентации передовых городских проектов, прогнозирование новых возможных вызовов и обсуждение развития международного сотрудничества.

Также в рамках Московского урбанистического фестиваля пройдет II Международный конгресс Urban Health, который будет посвящен проблемам городского здоровья.