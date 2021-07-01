В столице стартовал Московский урбанистический форум

11:00
В парке "Зарядье" стартовал десятый Московский урбанистический форум. В нем принимают участие более 450 экспертов.
В этом году форум впервые проходит в гибридном формате из-за пандемии коронавируса. Такой формат проведения предусматривает как офлайн-, так и онлайн-участие российских и зарубежных специалистов.
В рамках деловой программы мероприятия проходят 1–2 июля. В первый день МУФ обсудили глобальные вызовы, которые стоят перед мегаполисами и примеры изменения облика разных городов мира за последние 10 лет. Речь шла о том, как должен выглядеть современный мегаполис, какое место в нем должна занимать промышленность, что нужно сделать для сохранения культурного наследия.
На второй день запланированы презентации передовых городских проектов, прогнозирование новых возможных вызовов и обсуждение развития международного сотрудничества.
Также в рамках Московского урбанистического фестиваля пройдет II Международный конгресс Urban Health, который будет посвящен проблемам городского здоровья.
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