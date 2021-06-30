Андрей Бочкарев: в Левобережном введена в эксплуатацию школа-гигант на 1 900 мест

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Общеобразовательная школа-гигант на 1 900 учеников в районе Левобережном полностью достроена и введена в эксплуатацию, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, школа площадью 33,3 тысячи квадратных метров по адресу Валдайский проезд, дом 14/1, построена за счет городского бюджета.
"Согласно проекту, в школе обустроены спортивные залы, спортзал для альтернативных занятий, актовый зал с эстрадой и артистическими, библиотека с читальным залом, методическим кабинетом, книгохранилищем, а также кинофотолаборатория, кабинет IT-полигона, вокальная студия, комнаты настольных игр, кабинеты психолога и логопеда, обеденный зал, медицинский блок, рекреации", – рассказал Бочкарев.
По его словам, территория около школы благоустроена. Там оборудованы площадки для детей, занятий физкультурой, учебно-опытная зона, созданы пешеходные зоны.
В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что по результатам итоговой проверки выдано заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что школа откроется к 1 сентября 2021 года. По его словам, она является одной из самых уникальных в столице. Для начальных и средних классов созданы отдельные блоки. На верхнем этаже расположены умные классы с медицинскими и технологическими помещениями, IT-классы.
Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов ранее сообщил, что столичные власти в 2021 году рассчитывают ввести в эксплуатацию 15 объектов образования, среди которых три школы, шесть учебных корпусов, гимназия, два блока начальных классов и три детских сада.
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