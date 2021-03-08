В Москве в 2021 году планируют ввести в эксплуатацию 15 образовательных объектов

09:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Столичные власти в 2021 году рассчитывают ввести в эксплуатацию 15 объектов образования, среди которых три школы, шесть учебных корпусов, гимназия, два блока начальных классов и три детских сада, рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Среди объектов – уникальная школа в районе Левобережный на 1900 мест, которая станет одной из самых больших в Москве. Здесь дети будут чувствовать себя комфортно. Верхний этаж отведут под умные классы, где обустроят медицинские и технологические кабинеты, ИТ-классы, будут использовать раздвижные перегородки, трансформируемое пространство, – то есть будет все, что нужно для современной школы", – заявил Загрутдинов.
Он пояснил, что в школе оборудуют три отдельных входа для учеников 2-4 классов, 5-7 классов и 8-11 классов. При необходимости учебные классы школы можно будет объединить с игровой, убрав мобильную перегородку. Кроме того, проект предусматривает отдельный блок классов для естественных наук из 12 специализированных кабинетов по научно-техническому и естественно-научному профилям.
Всего же в школе будет 28 учебных классов, библиотека и читательская зона, три спортивных зала, актовый зал на 900 мест, кабинеты робототехники и фотокиностудия.
"Сегодня в стадии строительства находится 24 объекта образования на 10 995 мест, в том числе семь дошкольных учреждений, 17 школ и пристроек", – пояснил Загрутдинов.
По данным мэрии, в Москве с 2011 года построили 407 образовательных учреждений, в том числе 296 детсадов и 111 школ. До 2023 года планируется построить еще около 90 новых школ и детсадов.
Ранее сообщалось, что детсады, школы и поликлинику построят на месте бывшей промзоны Грайвороново. На территории уже сданы в эксплуатацию дома в пяти жилых комплексах общей площадью 450 тысяч квадратных метров.
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