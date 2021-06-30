Движение в районе Таганской площади реорганизовали для сокращения заторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице в районе Таганской площади провели реорганизацию дорожного движения, что должно поспособствовать сокращению заторов на данном участке. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.
"Вместе с экспертным центром "Пробок.Нет" мы закончили один из самых важных проектов этого лета и реорганизовали движение на участке. Теперь вы сможете проезжать площадь быстрее и не тратить время на заторы", – говорится в сообщении.
В рамках проекта был открыт съезд с дублера улицы Земляной Вал на основной ход Садового кольца в прикрытую полосу в районе Большого Дровяного переулка, организован съезд на Николоямскую набережную с двух полос и возвращен выезд с набережной на внешнюю сторону Садового кольца.
Также специалисты сделали переразметку, добавив еще одну полосу на Ульяновской эстакаде. Таким образом, пропускная способность участка увеличилась на 15%.
Ранее сообщалось, что на участке улицы Врубеля в районе Сокол ограничили движение до 30 июля в связи с проведением инженерных работ. Отмечалось, что на участке улицы Врубеля в районе владения 4, строения 1, занята одна полоса с ликвидацией парковочного пространства. Ограничения будут действовать круглосуточно.
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