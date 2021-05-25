Движение на участке улицы Врубеля ограничили по 30 июля

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На участке улицы Врубеля в районе Сокол ограничили движение по 30 июля. Об этом рассказали в информационном центре транспортного комплекса столицы.

"Ограничения движения в связи с проведением инженерных работ ввели на улице Врубеля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке улицы Врубеля в районе владения 4, строения 1 занята одна полоса с ликвидацией парковочного пространства. Ограничения будут действовать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта на участках Бородинского моста в центре Москвы ограничат с 29 мая по 25 августа в связи с проведением дорожных работ.