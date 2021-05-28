В Москве благоустроят парк у Северной станции водоподготовки

18:12
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Парк, расположенный рядом с Северной станцией водоподготовки, благоустроят предстоящим летом. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Этим летом благоустроим парк на северо-востоке столицы рядом с Северной станцией водоподготовки. Он расположен в районе Северном между 6-й и 9-й Северными линиями и улицей Арсюкова", – объяснили в ведомстве.
По данным комплекса городского хозяйства, в парке разместят сцену с амфитеатром, детские и спортивные площадки, а также садовые качели и парковые скамьи. Кроме того, зеленую территорию оборудуют новым освещением и дополнительно высадят здесь деревья, кустарники и цветники.
В мае Сергей Собянин рассказал о ходе благоустройства поймы реки Яузы. По словам градоначальника, зеленую территорию удалось комплексно улучшить в том числе благодаря предложениям со стороны жителей столицы.
Также в этом месяце в Москве начался мониторинг зеленых насаждений. На специальных площадках дендрологи и энтомофитопатологи обследуют более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников.
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