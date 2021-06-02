В Москве отремонтируют пять набережных

12:14
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В столице до середины ноября пройдет ремонт пяти набережных, в рамках которого обновят швы гранитной облицовки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, на данный момент специалисты ведут ремонтные работы на Бережковской набережной и набережной Тараса Шевченко, в ближайшее время приступят к работам на Лужнецкой набережной. Еще в списке объектов 2021 года – Пречистенская и Кремлевская набережные.
Заммэра уточнил, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет.
"Такой ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава", – отметил Бирюков.
Он добавил, что разрушения могут привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению. Кроме того, заммэра подчеркнул, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, потом специалисты приступают непосредственно к расшивке.
Ранее сообщалось, что фасады исторических зданий на Люсиновской улице, входящих в ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак", отремонтируют в 2021 году.
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