Фасады исторических зданий на Люсиновской улице отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фасады исторических зданий на Люсиновской улице, входящих в ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак", отремонтируют в 2021 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта. Квартал, состоящий из 12 фабричных домов, построили в 1926–1927 годах в духе советского авангарда. Это один из первых районов массовой конструктивистской застройки 1920-х годов.

Строительство вели одновременно и быстро. Изначально дома были четырехэтажными, а позднее некоторые из них были дополнительно надстроены двумя этажами.

Дом на Люсиновской улице построили для рабочих фабрики "Гознак" в 1926 году по проекту архитекторов Н. М. Курочкина и Н. А. Алексеева, а в 1936 году надстроили до шести этажей.

В ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак" также вошел дом на Люсиновской улице, 66, корпус 1. Его оставили четырехэтажным. Квартал включили в список выявленных объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в жилом доме 1900 года постройки, который располагается на Покровском бульваре, пройдет капитальный ремонт. Специалисты обновят системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения. Здание является исторически ценным объектом.