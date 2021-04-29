Фасады исторических зданий на Люсиновской улице отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фасады исторических зданий на Люсиновской улице, входящих в ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак", отремонтируют в 2021 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта. Квартал, состоящий из 12 фабричных домов, построили в 1926–1927 годах в духе советского авангарда. Это один из первых районов массовой конструктивистской застройки 1920-х годов.
Строительство вели одновременно и быстро. Изначально дома были четырехэтажными, а позднее некоторые из них были дополнительно надстроены двумя этажами.
Дом на Люсиновской улице построили для рабочих фабрики "Гознак" в 1926 году по проекту архитекторов Н. М. Курочкина и Н. А. Алексеева, а в 1936 году надстроили до шести этажей.
В ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак" также вошел дом на Люсиновской улице, 66, корпус 1. Его оставили четырехэтажным. Квартал включили в список выявленных объектов культурного наследия.
Ранее сообщалось, что в жилом доме 1900 года постройки, который располагается на Покровском бульваре, пройдет капитальный ремонт. Специалисты обновят системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения. Здание является исторически ценным объектом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: