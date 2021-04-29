Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:04

Фасады исторических зданий на Люсиновской улице отремонтируют

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фасады исторических зданий на Люсиновской улице, входящих в ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак", отремонтируют в 2021 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта. Квартал, состоящий из 12 фабричных домов, построили в 1926–1927 годах в духе советского авангарда. Это один из первых районов массовой конструктивистской застройки 1920-х годов.

Строительство вели одновременно и быстро. Изначально дома были четырехэтажными, а позднее некоторые из них были дополнительно надстроены двумя этажами.

Дом на Люсиновской улице построили для рабочих фабрики "Гознак" в 1926 году по проекту архитекторов Н. М. Курочкина и Н. А. Алексеева, а в 1936 году надстроили до шести этажей.

В ансамбль жилых домов для рабочих фабрики "Гознак" также вошел дом на Люсиновской улице, 66, корпус 1. Его оставили четырехэтажным. Квартал включили в список выявленных объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в жилом доме 1900 года постройки, который располагается на Покровском бульваре, пройдет капитальный ремонт. Специалисты обновят системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения. Здание является исторически ценным объектом.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать