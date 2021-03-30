Капитальный ремонт начался на мосту "Тушинский ДК"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Начался капитальный ремонт моста "Тушинский ДК" через реку Сходню в районе Южное Тушино. В настоящее время специалисты приступили к демонтажным работам в Фабричном проезде, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Известно, что на мосту обновят балки низового пролетного строения, проведут ремонт бетонных поверхностей устоев, укрепят откосы, заменят деформационные швы, гидроизоляцию, уложат новый асфальт. Вместо железобетонного отбойника специалисты установят металлический трансбарьер.
Капремонт будет проходить в два этапа. На первом полностью закроют половину моста с направлением движения в сторону 4-го микрорайона Сходненской поймы. Автомобили смогут проезжать по одной полосе в каждом направлении. Кроме того, на проезжую часть нанесут временную разметку, а также установят предупреждающие знаки. Для горожан оставят открытым тротуар на противоположной половине моста и организуют два нерегулируемых пешеходных перехода на разных концах сооружения.
В рамках второго этапа работы проведут на другой половине моста. Их завершат летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Сколковского путепровода, который расположен на 53-м километре МКАД на западе столицы.
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