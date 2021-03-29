Завершен капитальный ремонт Сколковского путепровода на западе столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт Сколковского путепровода, который расположен на 53 километре МКАД на западе столицы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, путепровод решили ремонтировать из-за нарушения гидроизоляции и деформационных швов над опорами сооружения.

"В рамках капремонта были заменены опорные части путепровода, вместо сборных железобетонных карнизных блоков установлены монолитные. На финальной стадии была проведена замена гидроизоляции и деформационных швов проезжей части, обустроено новое асфальтобетонное покрытие", – рассказал вице-мэр.

Бирюков отметил, что состояние всех мостовых сооружений в Москве строго контролируется. В этом году в городе планируют отремонтировать 35 мостов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году планируют завершить реконструкцию путепровода "Текстильщики 1" на юго-востоке столицы. Путепровод находится на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы. Его длина составляет 50 метров, на нем организовано движение по три полосы в каждом направлении. В рамках проекта специалистам предстоит реконструировать участок Волгоградского проспекта длиной 250 метров под три-четыре полосы движения в каждом направлении и Шоссейную улицу – под одну-две полосы движения в обоих направлениях.

