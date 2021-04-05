Жилой дом 1900 года постройки отремонтируют в Басманном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В жилом доме 1900 года постройки, который располагается на Покровском бульваре, пройдет капитальный ремонт. Специалисты обновят системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, также будут заменены оконные и дверные блоки, проведен ремонт чердачного помещения и кровли.
"Согласно утвержденным проектным решениям, на лестничных клетках и в тамбурах стены и потолки частично обработают антисептиком, восстановят штукатурный и красочный слои и обновят в том числе архитектурные детали", – рассказала Яковлева.
Здание является исторически ценным объектом. Перед капремонтом специалисты провели исследование, а также разработали проект, в соответствии с которым будет обновлен цоколь и фасад. Кроме того, эксперты обработают наружные поверхности антисептиком, обновят балконы и восстановят декоративные элементы.
Ранее сообщалось, что в Москве начался капитальный ремонт моста "Тушинский ДК" через реку Сходню. В настоящее время специалисты приступили к демонтажным работам в Фабричном проезде.
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