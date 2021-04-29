Капитальный ремонт проведут в здании XIX века в Замоскворечье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В здании XIX века в столичном районе Замоскворечье проведут капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

По словам председателя ведомства Валерия Леонова, здание отремонтируют за счет городского бюджета.

В рамках ремонта предусмотрена внутренняя отделка интерьеров, соответствующая функциональному назначению помещений. Специалисты обновят конструкцию полов с плинтусами, произведут локальную обработку биоцидными противогрибковыми препаратами в местах замачивания стен здания с предварительной механической расчисткой от биоповреждений.

Кроме того, Леонов отметил, что для создания удобных и безопасных условий для маломобильного населения предполагается устройство тактильной и визуальной систем информации, информационных табличек и кнопки вызова помощи на крыльце.

Ранее сообщалось, что жилой дом 1940 года, который располагается в Сокольниках в Москве, капитально отремонтируют. Здание, расположенное на Русаковской улице, возводили по индивидуальному проекту.