Дом 1927 года постройки на Садовнической улице капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис гришкин
В столичном районе Замоскворечье капитально отремонтируют жилой дом 1927 года постройки, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы со ссылкой на председателя комитета Валерия Леонова.
"В рамках капитального ремонта инженерно-технических систем будет выполнена замена вводно-распределительного устройства, магистральных стояков квартир, этажных щитов и общедомового освещения. Также заменят систему холодного и горячего водоснабжения, по существующим схемам – бытовую канализацию, отопление", – приводятся в сообщении слова Леонова.
В пресс-службе отметили, что в подъездах отремонтируют потолки, пол и стены. Стены первого этажа облицуют керамической плиткой.
Также специалисты отремонтируют и фасад здания. Особое внимание уделят обновлению балконов. Помимо этого, отремонтируют подвал, чердак и крышу.
Ранее сообщалось, что в жилом доме 1900 года постройки, который располагается на Покровском бульваре, пройдет капитальный ремонт. Специалисты обновят системы водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения. Здание является исторически ценным объектом.
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