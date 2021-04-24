Дом 1940 года постройки в Сокольниках отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом 1940 года, который располагается в Сокольниках в Москве, капитально отремонтируют. Здание, расположенное на Русаковской улице, возводили по индивидуальному проекту, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что во времена Советского Союза в данном доме жили работники мелькомбината № 1 имени А.Д. Цюрупы. Зерноперерабатывающее предприятие было основано в 1881 году.



В рамках ремонтных работ будут обновлены инженерные сети электроснабжения и фасады. Также специалисты приведут в порядок внутридомовые системы водоотведения, холодного водоснабжения и теплоснабжения. Кроме того, будут отремонтированы крыши, подвальные помещения и подъезды. В настоящее время проект находится на стадии согласования соответствующей документации.

Ранее в Москве началась подготовка к реставрации двух значимых столичных памятников архитектуры – комплекса Симонова мужского монастыря на Восточной улице и колокольни храма во имя Святой Великомученницы Екатерины.

